Fenerbahçe Zorlu Deplasmandan 3 Puanla Çıktı

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Maça kontrollü başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda oyunun temposunu belirledi. 45+1. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Asensio’nun şutu üst direğe çarparak ağlarla buluştu ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMADI

İkinci yarıda farkı korumayı bilen Fenerbahçe, 75. dakikada Dorgeles Nene’nin golüyle rahatladı. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 46’ya yükseltti ve lider Galatasaray’ı 3 puan geriden takibini sürdürdü.

