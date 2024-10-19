Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'de Fenerbahçe Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

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Fenerbahçe 3-0 Kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0’la geçti.

Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Erkan Sarı

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Burcu Yönder, Sangiacomo, Ergül Avcı, Ndiaye, White, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Bedart-Ghani, Lila Şengün, Buket Yılmaz, Hande Korkut, Deniz Nazlıcan Zengin)

Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Vuchkova, Melissa Vargas, Vasileva, Aslı Kalaç, Arelya Karasoy (Özlem Güven, Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Safronova)

Setler: 23-25, 15-25, 21-25

Süre: 75 dakika (26, 23, 26)

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Fenerbahçe
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