Sivasspor'da Hedef Hatayspor Galibiyeti

Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.

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Sivasspor'da Hedef Hatayspor Galibiyeti

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA

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