Fenerbahçe, 2-0 yendi!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, Fatih Vatan Spor'u yendi. Fenerbahçe, bu galibiyetle lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinciliği korudu.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Fatih Vatan Spor'u konuk etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın sonucunda Fenerbahçe, 2-0 galip geldi.
FENERBAHÇE, İKİNCİLİĞİ KORUDU
Fenerbahçe, bu galibiyetle lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinciliği korudu.
FENERBAHÇE-FATİH VATAN SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrenin 53. dakikasında Ece Türkoğlu ve 90+3'te Zenatha Coleman Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri kaydetti.
Ayrıca maçın 90+1. dakikasında Fatih Vatan Spor'un kullandığı penaltıyı Fenerbahçe kalecisi Anne Elizabeth Bailey kurtardı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftada puan durumu şöyle:
FENERBAHÇE'DE GÖZLER BEYLERBEYİ MAÇINDA
Öte yandan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 24. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 14.00'te Beylerbeyi Spor Kulübüne konuk olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem