Fenerbahçe, 2-0 yendi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, Fatih Vatan Spor'u yendi. Fenerbahçe, bu galibiyetle lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinciliği korudu.

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Fenerbahçe, 2-0 yendi!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Fatih Vatan Spor'u konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın sonucunda Fenerbahçe, 2-0 galip geldi.

FENERBAHÇE, İKİNCİLİĞİ KORUDU

Fenerbahçe, bu galibiyetle lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinciliği korudu.

Fenerbahçe, 2-0 yendi! - Resim : 1

FENERBAHÇE-FATİH VATAN SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrenin 53. dakikasında Ece Türkoğlu ve 90+3'te Zenatha Coleman Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Ayrıca maçın 90+1. dakikasında Fatih Vatan Spor'un kullandığı penaltıyı Fenerbahçe kalecisi Anne Elizabeth Bailey kurtardı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftada puan durumu şöyle:

Fenerbahçe, 2-0 yendi! - Resim : 2

FENERBAHÇE'DE GÖZLER BEYLERBEYİ MAÇINDA

Öte yandan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligin 24. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 14.00'te Beylerbeyi Spor Kulübüne konuk olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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