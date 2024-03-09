Beşiktaş derbide 2 attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, derbide Trabzonspor'u yendi. Beşiktaş, bu galibiyetle maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

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Beşiktaş derbide 2 attı!

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin sonucunda Beşiktaş, 2-0 galip geldi.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Beşiktaş maça; Maryam Yektaei, Sofia Alverez, Kezban Tağ, Glory Ogbonna, Didem Karagenç, İnes Maia, Marija Aleksic, Donjeta Halilaj, Elif Keskin, Opa Clement ve Esra Manya ilk on biriyle başladı.

Beşiktaş derbide 2 attı! - Resim : 1

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.

BEŞİKTAŞ, 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftada puan durumu şöyle:

Beşiktaş derbide 2 attı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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