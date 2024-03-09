Sakatlanmıştı: Galatasaray’dan Kaan Ayhan açıklaması

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlanmıştı: Galatasaray’dan Kaan Ayhan açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ın evinde Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlanıp, müsabakaya devam edememişti.

Sarı-kırmızılılar, Kaan’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray’ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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