FB-GS arasında tartışma yaratan video I Hugh Dallas ile Bitigen'in konuşması sızdı: Uğur Dündar hakemlere, Galatasaray Ali Koç'a tepki gösterdi

TFF Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile hakem Abdulkadir Bitigen'in konuşması sosyal medyaya sızdırıldı. Uğur Dündar hakemlere tepki gösterdi. Galatasaray cephesi ise Ali Koç'u hedef aldı.

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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasını manidar bulduklarını söyledi.

Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün HDI Sigorta ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde gündeme dair açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen toplantının görüntüleriyle ilgili kulüp olarak daha detaylı açıklama yapacaklarını aktaran Yelkencioğlu, "ABD merkezli isimsiz bir hesabın görüşmelerin önü ve arkasını keserek bir görüntü paylaşması çok manidar. Bu görüntülerin nasıl ulaştığını merak ediyoruz" diye konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu toplantıdan bahsettiğini kaydederek, "Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklıma gelen soru işaretleri. Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçımızla ilgili şeyleri cımbızla çıkarıyorlar. Kendi maçlarında şaibeli pozisyonlar var. Onlarla ilgili hiçbir konuşma meydana çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile hakem Abdulkadir Bitigen arasında geçen konuşma sosyal medyada yayılmış ve büyük tepkilere neden olmuştu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yayılan görüntüler için şunları söylemişti:

"Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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