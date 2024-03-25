Küme düşme hattına giren Nottingham Forest, puan silme cezasına itiraz etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Ligin Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kurallarını (PSR) ihlal etmekle verilen 4 puan silme cezasına itiraz etti.

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Küme düşme hattına giren Nottingham Forest, puan silme cezasına itiraz etti

Nottingham Forest, yaptığı açıklamada, "Kulüp, dört puan silme yaptırımına karşı bugün itirazda bulunduğunu doğruluyor." denildi.

Bu cezayla ligin bitimine 9 hafta kala küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlı kulüp, 21 puanla 18. sırada yer alıyor. Nottingham Forest'ın cezası kaldırılır ya da azaltılır ise düşme hattında çıkacak ve yerine 22 puanlı Luton Town, düşme hattına girecek.

Premier Lig'de bu sezon Everton da mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan ceza almış, temyiz başvurusunun ardından ceza 6 puana inmişti.

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