Montella'dan Arda Güler sinyali

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, salı günü oynanacak Avusturya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Macaristan maçına göre değişiklikler görebilirsiniz" diyen Montella, "Farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum. Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum. Son 20 metrede isabetli olan tarafın biz olmasını isterim" diyerek Arda Güler'in kadroda olabileceği sinyalini verdi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:



"Bazı değişiklikler tabii ki olacak. Önemli test maçları oynuyoruz. 4 galibiyetle geliyor Avusturya, oturmuş bir kadroları ve belirli bir oyun kurguları var. Sanırım Arda yarın ilk 11 başlayacak.

Bu sene Avusturya Futbol Federasyonu'nun 120. yılı, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının da 100. yılı, iki ülke arasındaki iş anlaşmasının da 60. yılı. Bu tesadüflere dikkat çekmek istedim. Öte yandan Avusturya'da yaşayan 300 bin Türk vatandaşına da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.

Macaristan maçına nazaran farklı bir kadro olacak. Farklı futbolcuları başlatmak istiyorum ve cesaretli bir takım görmek istiyorum. Son 20 metrede daha isabetli olan tarafın bizim olmamızı dilerim."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TEST OLACAK"

Avusturya ve Macaristan iki farklı takım ancak baskıya uğramadıklarında 3+1 şeklinde çıkmaya çalışıyor iki takım da. Bizim için çok önemli bir test olacak, karşımızda son 4 maçını kazanmış bir takım var.

Avrupa Şampiyonası'nda en genç kadrolardan biri olacağız. Hoca olarak Arda, Kenan ve Can için deneyim kazandırmaya çalışıyorum. Ancak bir gerçek var ki kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki deneyimlerini genişletebilsinler. Eğer dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan 3 oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki 10-15 sene içinde onları daha fazla görme şansımız olacak. İyiler ve antrenmanlara devam ediyorlar.

"HAKAN DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU"

Türk medyası da gördü ki Hakan son maçta milli takımdaki en iyi performansını gösterdi. Nasıl muazzam bir oyuncuya sahip olduğumuzu biliyoruz. Böyle 'şampiyon' oyuncular eleştiriye elverişli olurlar. Hakan, dünya çapında bir orta saha oyuncusu.

EURO 2024 için kafamdaki 11 konusunda yorumda bulunmam çok zor. Futbolda ideal bir 11 yoktur. Artık çok daha tempolu bir oyun oynanıyor. Mayıs sonunda da umarım hiçbir oyuncumuz sakatlık yaşamaz ve her oyuncumuzdan faydalanabiliriz."

"HOCALARI ÇOK SEVGİ DUYUYOR"

Son zamanlarda konuşamadık ancak şunu net biliyorum; iki hoca da iki oyuncu için büyük sevgi duyuyor."