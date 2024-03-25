FIFA, TFF'ye 'kayyım' atayabilir iddiası: Büyükekşi'nin göreve geliş şekli ve federasyonun özerkliği inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu'na 'kayyım' atanabilir.

Geçtiğimiz yıl TFF başkanlığı için Mehmet Büyükekşi'ye rakip olan Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, X hesabından paylaştığı bilgide, TFF'ye FIFA tarafından 'kayyım' atanabileceğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (#TFF) özerklik sorunu yaşadığı ile ilgili bir dosya üzerinde çalışan #FIFA bir ön rapor hazırladı. Fedrasyon kayyum riski ile karşı karşıya kalabilir.

* Türkiye'de futbolun bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması konusunda sorunlar… — Prof.Dr.Sebahattin Devecioğlu (@sbhtndvcgl) March 25, 2024

FIFA'nın uzun süredir TFF'nin özerklik sorunu yaşadığı ile ilgili 2021'den kalma bir dosya üzerinde çalıştığı söylendi.

Ayrıca Bir süredir İstanbul'da olan FIFA Acil Durum Komitesi'nin (FEC) müfettişleri bazı saptamalarda bulunduğu kaydedildi.

Eğer TFF Yürütme Komitesi'ne dışarıdan müdahale edildiği sonucuna varılırsa; Türkiye'nin FIFA lisansının askıya alınması ve federasyonun bağımsız bir şekilde işlev görene kadar uzaklaştırma cezasının uygulanması mümkün. FEC müfettişlerinin "Mehmet Büyükekşi'nin seçilmiş değil, atanmış olduğu" iddialarını da inceldiği bildirildi.

Konuyla ilgili hazırlanmış raporda şu ifadelere yer verildi;

- Türkiye'de futbolun bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması konusunda sorunlar vardır.

- Kurul üyelerinin atanmasında çıkar çatışmasına neden olabilecek keyfi uygulamalar mümkündür.

- Futbol uyuşmazlıklarının çözümündeki sistematik problemler dikkat çekmektedir.

-Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu’ndan bağımsız değildir.

-2021 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde TFF kurullarının bağımsız olmadığına dair Türk Hükümeti'nin birimleri tarafından alınan bir karar vardır.

-TFF kurullarının, bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak, FIFA kriterlerine uygun adımların atılmasını tavsiye edilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem