Hentbol Kadınlar Süper Lig'de haftanın yıldızı: Yenimahalle Belediyespor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Haftanın öne çıkan takımı dikkat çekici performansıyla Yenimahalle Belediyespor oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de haftanın yıldızı: Yenimahalle Belediyespor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda takımlar arasında çekişmeli mücadeleler yaşandı. Yenimahalle Belediyespor ise Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 41-36 mağlup ederek haftanın yıldızı oldu.

Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36

Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor: 38-29

Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29

Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 29-26

Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 41-36

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