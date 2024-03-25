Hentbol Kadınlar Süper Lig'de haftanın yıldızı: Yenimahalle Belediyespor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Haftanın öne çıkan takımı dikkat çekici performansıyla Yenimahalle Belediyespor oldu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi sona erdi. Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda takımlar arasında çekişmeli mücadeleler yaşandı. Yenimahalle Belediyespor ise Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 41-36 mağlup ederek haftanın yıldızı oldu.
Haftanın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-36
Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor: 38-29
Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 32-29
Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor: 29-26
Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 41-36