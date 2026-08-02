Fatih Tekke, Salah İddialarına Noktayı Koydu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, adı bordo-mavili ekiple anılan Mohamed Salah transferiyle ilgili konuştu. Tekke, "Resmiyet kazanmış bir şey yok. Beklenti oluşturmak yerine çalışarak güven kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

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Fatih Tekke, Salah İddialarına Noktayı Koydu
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kamp sürecini değerlendirirken transfer gündemine ilişkin de konuştu.

Adı Trabzonspor'la anılan Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah hakkındaki iddiaları da değerlendiren Tekke, transferde henüz somut bir gelişme olmadığını belirtti.

Fatih Tekke, Salah İddialarına Noktayı Koydu - Resim : 1

HT Spor'a konuşan Tekke, "Salah'da daha resmiyet kazanmış bir şey yok. Salah gibi bir ismin Trabzonspor ile anılması çok değerli. Ama biz konuşarak beklenti oluşturmak yerine çalışarak güven kazanmaya çalışıyoruz. Şu anda bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Muhammed Salah Trabzonspor
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