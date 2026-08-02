Türk Futbolunda Teknoloji Devrimi! Dünya Kupası'na Damga Vuran Uygulamalar Süper Lig'e Geliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de çipli top sisteminin kullanılmasına karar verdi.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ LİGİN İKİNCİ YARISINA YETİŞECEK

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, uygulamayı sezonun ikinci yarısında hayata geçireceklerini söyledi.

Otyakmaz, bu önemli kararla ilgili şunları ifade etti:

"Bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'imize diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla biz de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah Ocak-Şubat aylarında, ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz.

ELİYLE AĞZINI KAPATAN FUTBOLCUYA SARI KART

Ayrıca Dünya Kupası'nda uygulanan futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da IFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç."

ÇİPLİ TOP NE İŞE YARIYOR?

Çipli top, dış görünüşüyle standart bir futbol topundan farksız olsa da merkezinde yüksek hassasiyetli bir sensör sistemi barındıran teknolojik bir spor ekipmanıdır. Topun iç kısmına, ağırlık merkezini bozmayacak şekilde yerleştirilen bu mikroçipler, "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" (SAOT) ile entegre çalışır.

Sensörler, topun hareketini ve futbolcuların topa ilk temas anını milisaniyelik bir hızla takip ederek elde ettiği verileri anlık olarak VAR (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderir. Bu sayede insan gözünün kaçırabileceği pas çıkış anları veya temas noktaları hatasız bir şekilde tespit edilir.

Kaynak: Haber Merkezi