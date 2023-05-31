Fabio Borini veda etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te top koşturan İtalyan sol kanat oyuncu Fabio Borini kırmızı-siyahlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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Fabio Borini veda etti

İtalyan oyuncu Fabio Borini sezonun bitişi ile Fatih Karagümrük’ten ayrılacağını açıkladı. 3 sezondur takımda olan 32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu."

İstanbul temsilcisinde toplamda 75 resmi maçta görev alan Borini 36 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

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