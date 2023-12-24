Ezeli derbiye saatler kaldı: Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

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Ezeli derbiye saatler kaldı: Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

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