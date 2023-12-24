Geceye damgasını vurdu: Alperen Şengün'den kariyer rekoru
New Orleans Pelicans karşısında 37 sayı kaydeden Alperen Şengün, kariyer rekorunu kırdı.
NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.
Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.
Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaund ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaund ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.
Kaynak: AA
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