Geceye damgasını vurdu: Alperen Şengün'den kariyer rekoru

New Orleans Pelicans karşısında 37 sayı kaydeden Alperen Şengün, kariyer rekorunu kırdı.

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Geceye damgasını vurdu: Alperen Şengün'den kariyer rekoru

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 106-104 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaund ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaund ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Kaynak: AA

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Alperen Şengün NBA
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