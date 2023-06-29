Euroleague'in formatında değişikliğe gidildi

Euroleague yönetimi, gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağını açıkladı.

Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizsayonu olan Euroleague'de format değişikliğine gidildi.

Euroleague'den yapılan açıklamayla gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı duyuruldu.

İlk olarak NBA'de uygulanmaya başlanan play-in ile ilk 8 dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanınıyor.

Kaynak: İHA