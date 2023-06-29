Euroleague'in formatında değişikliğe gidildi
Euroleague'de gelecek sezondan itibaren play-in sistemine geçilecek.
Euroleague yönetimi, gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağını açıkladı.
Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizsayonu olan Euroleague'de format değişikliğine gidildi.
Euroleague'den yapılan açıklamayla gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı duyuruldu.
İlk olarak NBA'de uygulanmaya başlanan play-in ile ilk 8 dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanınıyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: