Euroleague'in formatında değişikliğe gidildi

Euroleague'de gelecek sezondan itibaren play-in sistemine geçilecek.

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Euroleague'in formatında değişikliğe gidildi

Euroleague yönetimi, gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağını açıkladı.

Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizsayonu olan Euroleague'de format değişikliğine gidildi.

Euroleague'den yapılan açıklamayla gelecek sezondan itibaren play-in oynanacağı duyuruldu.

İlk olarak NBA'de uygulanmaya başlanan play-in ile ilk 8 dışında kalan takımlara da play-off oynama fırsatı tanınıyor.

Kaynak: İHA

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