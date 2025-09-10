EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı! Basketbolseverlerin Kalbi Burada Atacak

EuroLeague, 2026 Final Four’un Atina’da oynanacağını açıkladı. 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek dev organizasyonda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son Güncelleme:
EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı! Basketbolseverlerin Kalbi Burada Atacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroLeague yönetimi, 2026 Final Four organizasyonunun Atina’da yapılacağını açıkladı. Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde OAKA (Telekom Center Athens) Spor Salonu’nda oynanacak.

ATİNA 19 YIL ARADAN SONRA YİNE EV SAHİBİ

1994’te açılan ve 2004 Olimpiyatları için yenilenen OAKA, 22 Mayıs’taki yarı finaller ve 24 Mayıs’taki final maçıyla basketbolseverlere kapılarını açacak. Yunanistan, 2007’den bu yana ilk kez Final Four’a ev sahipliği yapacak.EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı! Basketbolseverlerin Kalbi Burada Atacak - Resim : 1

"ATİNA DOĞAL BİR SEÇİM OLDU"

EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, "Atina, köklü basketbol geleneği ve tutkulu taraftarlarıyla Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri. Yunanistan, iki büyük kulübü ve güçlü basketbol kültürüyle EuroLeague için özel bir pazar. Final Four’u yeniden Atina’ya getirmek doğal bir karar oldu" dedi.

CEO Paulius Motiejunas ise, "Atina’ya dönüş, EuroLeague’in geleneksel pazarlarıyla olan güçlü bağını pekiştiriyor. Şehrin basketbola olan bağlılığı ve tarihi, unutulmaz bir etkinlik için mükemmel bir ortam sunuyor. Yunan hükümetine ve Spor Bakanlığı’na verdikleri destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı! Basketbolseverlerin Kalbi Burada Atacak - Resim : 2

TÜRKİYE’DEN İKİ TEMSİLCİ

2026’da Türkiye’den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Atina’da şampiyonluk için mücadele edecek.
Geçtiğimiz sezon Abu Dhabi’de düzenlenen Final Four’da Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaşarak 2017’den sonra ikinci kez kupayı kaldırmıştı. Anadolu Efes ise 2021 ve 2022 yıllarında Ergin Ataman yönetiminde üst üste iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.

A Milli Takım’da Cedi Osman Alarmı! Yarı Final Öncesi Sakatlandı! Yunanistan Maçına Yetişecek mi?A Milli Takım’da Cedi Osman Alarmı! Yarı Final Öncesi Sakatlandı! Yunanistan Maçına Yetişecek mi?Spor
Türkiye'nin EuroBasket'te Yarı Finaldeki Rakibi Belli OlduTürkiye'nin EuroBasket'te Yarı Finaldeki Rakibi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Basketbol EuroLeague
Son Güncelleme:
A Milli Takım’da Cedi Osman Alarmı! Yarı Final Öncesi Sakatlandı! Yunanistan Maçına Yetişecek mi? A Milli Takım’da Cedi Osman Alarmı! Yarı Final Öncesi Sakatlandı
Beşiktaş'a Yeni Transfer! Sağ Kanada Dev Takviye Beşiktaş'a Yeni Transfer! Sağ Kanada Dev Takviye
Herkese Kolayca Aşık Olabilen Burç Belli Oldu Herkese Kolayca Aşık Olabilen Burç Belli Oldu
Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz! Eğlence Mekanında Çekilen Görüntüsü Şoke Etti! Ne Oldu Sana Böyle? Acun Ilıcalı’yı Hiç Böyle Görmediniz
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
Beykoz’da Siyasi Deprem: İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek? İstifalar Peş Peşe Geldi… Belediye AKP’ye mi Geçecek?
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon