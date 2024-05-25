EURO 2024 öncesi UEFA'ya dava şoku: VAR krizi patlak verdi

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi UEFA, VAR'ın teknoloji firması tarafından mahkemeye verildi. VAR kararlarının organizasyonda yer alamayabileceği iddia edildi.

EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala UEFA şok bir haberle sarsıldı. VAR'ın teknoloji firması UEFA'yı mahkemeye verdi.

İngiltere merkezli The Sun'ın haberine göre VAR tarafından kullanılan ve kale önündeki hücum oyuncularını tespit eden teknolojiyi geliştiren firma, fikirlerinin kopyalandığını iddia ederek organizatörlerin bu teknolojiyi kullanmasının engellenmesini istiyor.

Habere göre teknoloji firması turnuvanın 14 Haziran'da Münih'te başlayacak açılış maçından sadece on gün önce ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmak üzere mahkemeye başvurdu.

The Sun'da yer alan haberde, "Bu karar, sistemi başka bir firmadan lisanslamak için bir servet harcayan Avrupa futbolunun yönetim organı için büyük bir utanç kaynağı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

UEFA MAHKEMEYE VERİLDİ

Hollandalı Ballinno adlı firma, teknolojisinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla UEFA ve Almanya'dan top takip uzmanı Kinexon'a karşı patent ihlali davası açtı. Şirket, 13 yıl önce 'ofsayt durumunu tespit etmeye yönelik bir yöntem ve sistem' için patent aldığını iddia ediyor.

Şirket, toplara yerleştirilecek bir çipin, topa vurulduğu anda hakemler tarafından takılan bir kulaklığı uyararak oyuncuları sürekli izleme ihtiyacını ortadan kaldırmasına yönelik bir öneriyi tescil ettirdiğini öne sürüyor.

Almanya ve İskoçya'nın 14 Haziran'da Münih'te turnuvaya başlamasına iki haftadan az bir süre kala, firmalar Hamburg'daki bir mahkeme salonunda karşı karşıya gelecekler.

Ancak patent hukuku uzmanı Florian Müller, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada zamanlamanın açıkça UEFA'yı baskı altına almak için tasarlandığını söyledi.