Galatasaray'da Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi

Galatasaray'da başkanlık yarışında rakibi Süheyl Batum'u geride bırakan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum oy verme işlemlerini tamamladı.

BAŞKAN ADAYLARI OYUNU KULLANDI

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray’a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.

Galatasaray'da Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi - Resim : 1

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını diledi

Galatasaray'da Dursun Özbek, yeniden başkan seçildi - Resim : 2

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.

Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

ÖZBEK YENİDEN BAŞKAN!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2173 oy alarak, bir kez daha Galatasaray Başkanı seçildi

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

1 No'lu sandıkta Dursun Özbek 157 oy, Süheyl Batum 36 oy;

2 No'lu sandıkta Dursun Özbek 173 oy, Süheyl Batum 32 oy

3 No'lu sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 70

4 No'lu sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 61

5 No'lu sandık: Dursun Özbek: 147 - Süheyl Batum: 61

6 No'lu sandık: Dursun Özbek: 151 - Süheyl Batum: 63

7 No'lu sandık: Dursun Özbek: 164 - Süheyl Batum: 45

8 No'lu sandık: Dursun Özbek: 166 - Süheyl Batum: 42

9 No'lu sandık: Dursun Özbek: 167 - Süheyl Batum: 42

10 No'lu sandık: Dursun Özbek: 146 - Süheyl Batum: 47

11 No'lu sandık: Dursun Özbek: 158 - Süheyl Batum: 53

12 No'lu sandık: Dursun Özbek: 124 - Süheyl Batum: 35

13 No'lu sandık: Dursun Özbek: 141 - Süheyl Batum: 36

14 No'lu sandık: Dursun Özbek: 155 - Süheyl Batum: 49

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 2173 - SÜHEYL BATUM: 672

Kaynak: İHA

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