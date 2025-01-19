Erzincanlı Milli Badmintonculardan Büyük Başarı

Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, 2025 Victor Swedish Open Badminton Turnuvası’nda kadınlar çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazanılan şampiyonluk sonrası Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ile antrenörleri Uğur Erçetin ve Murad Sönmez'i telefon ile arayarak tebrik etti.

Kaynak: İHA