Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi?

Süper Lig’in 20’nci haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadelede 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışında 1 puan kaybetti. İzleyenlerin hop oturup hop kalktığı maçta hakem kararları ise büyük tartışmalara neden oldu. İşte tartışmalı pozisyonlar ve gelen yorumlar…

Maçın en çok konuşulan olayı 32.dakikada Hataysporlu oyuncunun ceza sahası içinde eline gelen topta penaltı verilmemesi oldu.

CALVO SARI KART GÖRMELİMİYDİ?

16.⁠ ⁠dakikada ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın pozisyonunun kesilmesi kararı sosyal medyada doğru bulunurken, Calvo'nun sarı kart görmesi gerektiği belirtildi.

Calvo'nun Osimhen'e yaptığı faul hakkında yapılan değerlendirmelerde ise pozisyonun genel olarak sarı kart görmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Hakemin sarı kartı atladığı, pozisyonun ise kesinlikle faul olduğu ifade edildi.

Maç sonrasında en çok konuşulanlardan biri de Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon olmuştu. Bu pozisyona ilişkin taraftarlar, “Kesinlikle penaltı” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi