Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi?

Dün akşam ekrana gelen Hatayspor ile Galatasaray karşılaşması, spor camiasının gündemine oturdu. 1-1 berabere biten maçta hakem kararları tartışmalara sebep oldu. İşte herkesin konuştuğu maçta dikkat çeken değerlendirmeler…

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi?

Süper Lig’in 20’nci haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadelede 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yarışında 1 puan kaybetti. İzleyenlerin hop oturup hop kalktığı maçta hakem kararları ise büyük tartışmalara neden oldu. İşte tartışmalı pozisyonlar ve gelen yorumlar…

Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi? - Resim : 1

Maçın en çok konuşulan olayı 32.dakikada Hataysporlu oyuncunun ceza sahası içinde eline gelen topta penaltı verilmemesi oldu.

Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi? - Resim : 2

CALVO SARI KART GÖRMELİMİYDİ?

16.⁠ ⁠dakikada ofsayt gerekçesiyle Galatasaray'ın pozisyonunun kesilmesi kararı sosyal medyada doğru bulunurken, Calvo'nun sarı kart görmesi gerektiği belirtildi.

Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi? - Resim : 3

Calvo'nun Osimhen'e yaptığı faul hakkında yapılan değerlendirmelerde ise pozisyonun genel olarak sarı kart görmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Hakemin sarı kartı atladığı, pozisyonun ise kesinlikle faul olduğu ifade edildi.

Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi? - Resim : 4

Maç sonrasında en çok konuşulanlardan biri de Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon olmuştu. Bu pozisyona ilişkin taraftarlar, “Kesinlikle penaltı” yorumunu yaptı.

Galatasaray- Hatayspor Maçında Tartışma Yaratan Pozisyon, Penaltı mı Değil mi? - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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