Olimpiyat Şampiyonları Madalyalarını Paris'e İade Etti! 'Bunlar Çürük'

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı ekran başına kilitleyen prestijli organizasyon, ilginç bir olayla yeniden gündeme geldi. Fransa'da 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sırasında takdim edilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildi.

Deformasyon bulunduran ve çürümeye başlayan 100'den fazla madalya, bu durumdan hoşnut olmayan sporcular tarafından Olimpiyat Oyunları'ndan yalnızca 4 ay sonra Fransız darphanesi Monnaie de Paris kurumuna iade edildi. Bu durumun ardından üretim ve kaliteden sorumlu 3 müdürüyle yollarını ayıran Monnaie de Paris, henüz olaya ilişkin teknik çözüm bulamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kusurlu madalyaların verniğinde kalite sorunu bulunurken, ABD'li kaykay sporcusu​​​​​​​ Nyjah Huston, olimpiyatlarda ödül aldıktan 10 gün sonra 2 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla madalyasının kötü halde olduğunu gösterdi.

Fransız yüzücü Maxime Grousset de madalyasını aldıktan yalnızca 5 gün sonra 9 Ağustos'ta aynı sorunla karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız yüzücüler Yohann Ndoye-Brouard ve Clement Secchi de sosyal medyada kötüleşen ve üzerinde çatlaklar oluşan madalyalarının fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: AA