Solskjaer Beşiktaş'a İmzayı Attı! İşte Sözleşme Süresi...

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmalarını KAP'a bildirdi. Kulüp, 51 yaşındaki Norveçli teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Solskjaer Beşiktaş'a İmzayı Attı! İşte Sözleşme Süresi...

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" ifadesine de yer verildi.

Solskjaer Beşiktaş'a İmzayı Attı! İşte Sözleşme Süresi... - Resim : 1

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

Solskjaer, futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Kaynak: AA

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