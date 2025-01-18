Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı Trabzon'a geçecek.

Trabzonspor ile Sivasspor, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA