Sivasspor, Trabzonspor Deplasmanına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Trabzonspor-Sivasspor maçı 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak.
Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı Trabzon'a geçecek.
Trabzonspor ile Sivasspor, 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İHA
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