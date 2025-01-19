UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Kritik Görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü TSİ 23.00'de oynanacak müsabakada Belçika kulübü Club Brugge ile milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus karşı karşıya gelecek.

Mücadelede UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi olan eski hakem Cüneyt Çakır, gözlemci olarak görev alacak

ÜÇ AYRI ÜLKEDE GÖREV YAPIYOR

Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Çakır'ın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 2 yıl süreyle uzatılmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan hakem kurullarında da danışmanlık görevlerinde bulunuyor.

Kaynak: İHA