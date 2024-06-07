Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu
TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'un yeni hocasının, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ersun Yanal olduğu öne sürüldü. Ersun Yanal'ın, 2024-2025 sezonunda Amedspor'un başında olacağı söylendi.
Amedspor'un yeni hocası belli oldu iddiası
TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirerek TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'un yeni hocasının Ersun Yanal olacağı öne sürüldü.
Tigris gazetesinin haberine göre görüşmeler sonunda Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı ve Yanal'ın gelecek sezon Amedspor'u çalıştıracağı iddia edildi.
FENERBAHÇE'Yİ EN SON ŞAMPİYON YAPAN KİŞİ ERSUN YANAL
2013-2014 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza attı.
Yanal, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca konumunda.
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