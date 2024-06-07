Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu

TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'un yeni hocasının, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ersun Yanal olduğu öne sürüldü. Ersun Yanal'ın, 2024-2025 sezonunda Amedspor'un başında olacağı söylendi.

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Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda onun imzası var: Ersun Yanal, Amedspor'un yeni hocası oldu

Amedspor'un yeni hocası belli oldu iddiası

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirerek TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'un yeni hocasının Ersun Yanal olacağı öne sürüldü.

Tigris gazetesinin haberine göre görüşmeler sonunda Ersun Yanal ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı ve Yanal'ın gelecek sezon Amedspor'u çalıştıracağı iddia edildi.

FENERBAHÇE'Yİ EN SON ŞAMPİYON YAPAN KİŞİ ERSUN YANAL

2013-2014 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza attı.

Yanal, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca konumunda.

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Fenerbahçe Amedspor TFF 1. Lig
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