Ergin Ataman NBA'den teklif aldı mı? "En iyisini yapacağımı biliyorum"

Başarılı baş antrenör Ergin Ataman, NBA'den teklif alıp almadığına ilişkin konuştu. Ataman, "En iyisini yapacağımı biliyorum" dedi.

Ergin Ataman NBA'den teklif aldı mı? "En iyisini yapacağımı biliyorum"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı bir açıklamada, NBA’den teklif alıp almadığına ilişkin de konuştu.

Ataman konuya ilişkin, "Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum” dedi.

Fanatik’e açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, “Panathinaikos’la bir yıl daha kontratım var. Tabii ki burada çok mutluyum. Ama bir taraftan da profesyonelim. Durumu değerlendireceğim. Kontratı uzatmak istemezlerse önümüzdeki sene serbest kalırım. Dediğim gibi Atina’da güzel bir atmosfer var. Teklif gelirse değerlendiririm. Gelmezse önümüze bakarız. Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum. Gelecek yılın çalışmalarına başladık. Şampiyon ve oturmuş bir kadro. En fazla iki isim gidecek yerine iki kişi gelecek. Bunlar çok önemli oyuncular olacak. Zaten başkan Giannakopoulos sıradan birilerini getirmez” diye konuştu.

Etiketler
Ergin Ataman Panathinaikos NBA
Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne
Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi
İsviçre, İskoçya karşısında 1-1 beraberlikle avantajını korudu İsviçre, İskoçya karşısında 1-1 beraberlikle avantajını korudu
Galatasaray transferi resmen duyurdu: Hollandalı isim kadroya katıldı Galatasaray transferi resmen duyurdu!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Özgür Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı: Sana bu iftiranı yedireceğim Özel'in 'Bidon kafa' çıkışı Yılmaz Özdil'i kızdırdı
Kredi kartı limitleri değişiyor! İşte yeni düzenlemenin detayları Kredi kartı limitleri değişiyor!
Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu... Eski CHP'li isim hayatını kaybetti! Eski CHP'li isim hayatını kaybetti!
7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında: Otomobilde yüzde 20 indirim! 7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında