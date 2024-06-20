Ergin Ataman NBA'den teklif aldı mı? "En iyisini yapacağımı biliyorum"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı bir açıklamada, NBA’den teklif alıp almadığına ilişkin de konuştu.

Ataman konuya ilişkin, "Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum” dedi.

Fanatik’e açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, “Panathinaikos’la bir yıl daha kontratım var. Tabii ki burada çok mutluyum. Ama bir taraftan da profesyonelim. Durumu değerlendireceğim. Kontratı uzatmak istemezlerse önümüzdeki sene serbest kalırım. Dediğim gibi Atina’da güzel bir atmosfer var. Teklif gelirse değerlendiririm. Gelmezse önümüze bakarız. Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum. Gelecek yılın çalışmalarına başladık. Şampiyon ve oturmuş bir kadro. En fazla iki isim gidecek yerine iki kişi gelecek. Bunlar çok önemli oyuncular olacak. Zaten başkan Giannakopoulos sıradan birilerini getirmez” diye konuştu.