Galatasaray transferi resmen duyurdu: Hollandalı isim kadroya katıldı
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray Daikin, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı pasör Britt Bongaerts'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
BRITT BONGAERTS KİMDİR?
Profesyonel Voleybol kariyerine 2013 yılında TT Papendal Arnhem'de başlayan oyuncu, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, LKS Commercecon Lodz, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart'ta forma giydi.
Hollandalı pasör, 3 Almanya Süper Kupa ve ikişer Almanya Kupası ile Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.