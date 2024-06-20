İsviçre, İskoçya karşısında 1-1 beraberlikle avantajını korudu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın A Grubu'nda İsviçre ve İskoçya, Köln Stadı'nda heyecan dolu bir mücadelede 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e yükselterek grup liderliğini korurken, İskoçya ilk puanını elde etti.

İsviçre, İskoçya karşısında 1-1 beraberlikle avantajını korudu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın A Grubu'nda İsviçre ve İskoçya, sahadan berabere ayrıldı. Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e yükselterek grup liderliğini korudu. İskoçya ise gruptaki ilk puanını elde etti.

Grubun son maçlarında İsviçre, Almanya ile karşılaşacak. İskoçya ise Macaristan ile kozlarını paylaşacak.

TIERNEY DEVAM EDEMEDİ

İskoçya'nın savunma oyuncularından Kieran Tierney, sakatlanarak oyunda devam edemedi.

Müsabakanın 59. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ayağı zemine takılan Tierney, yerde kaldı.

Oyuncunun saha içinde tedavisi gerçekleştirilirken, 27 yaşındaki isim sahayı sedyeyle terk etti.

Kaynak: AA

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