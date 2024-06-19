Almanya, EURO 2024'te gol rekoru kırdı, son 16'ya yükselmeyi garantiledi

Almanya, Stuttgart Arena'da oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nun ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

KENDİ GOL REKORUNU KIRDI

Almanya Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonaları tarihinde grup aşamasında en fazla gol attığı organizasyonu yaşıyor.

EURO 2020'de grup müsabakalarında 6 gol atarak kendi rekorunu kıran Almanya, ev sahibi olduğu bu turnuvada iki maçta 7 gole ulaştı.

Açılış müsabakasında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, ikinci maçını 2-0 kazandı.

MUSIALA GOL SAYISINI 2'YE ÇIKARDI

Almanya'nın 21 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala, EURO 2024'teki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Turnuvanın açılış maçında İskoçya filelerini havalandıran Musiala, Macaristan maçını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren yıldız kanat oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'ndaki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

Musiala (21 yaş 119 günlük), Avrupa Şampiyonası'nda iki maç üst üste gol atan en genç üçüncü futbolcu oldu. Bunu daha önce İngiliz Wayne Rooney (18 yıl 241 gün) ile Macar Ferenc Bene (21 yıl 114 gün) gerçekleştirmişti.

İLKAY, ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA 19. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakada farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı formasıyla 19. kez gol sevinci yaşadı.

Maçın 67. dakikasında Almanya'yı 2-0 üstünlüğe taşıyan Türk asıllı yıldız futbolcu, turnuvadaki ilk golünü kaydetti. İlkay, 79. milli maçında 19. golünü atmış oldu.

İlkay Gündoğan, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

NUER, BUDDON'U YAKALADI

Almanya kalecisi Manuel Neuer, 17. Avrupa Şampiyonası maçına çıkarak efsane İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'u yakaladı.

Macaristan maçına ilk 11'de başlayan Neuer, bir Avrupa Şampiyonası müsabakasında 17. kez Almanya Milli Takımı formasını terletti. 38 yaşındaki kaleci, Hollandalı Edwin van der Sar ve Portekizli Rui Patricio'yu geride bırakarak zirvedeki Buffon'u yakaladı.

Neuer, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İsviçre maçında da forma giymesi durumunda Avrupa şampiyonalarında en fazla karşılaşmaya çıkan kaleci rekorunun sahibi olacak.

DENİZ UNDAV, TURNUVADA İLK KEZ SÜRE ALDI

Almanya Milli Takımı için oynayan Türk asıllı santrfor Deniz Undav, EURO 2024'te ilk kez sahneye çıktı.

Macaristan karşısında 84. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, milli takım formasını üçüncü kez terletti.

Bu sezon Bundesliga'da Stuttgart formasıyla 18 kez fileleri havalandırarak dikkati çeken Deniz, kendi şehrinde taraftarların büyük sevgi gösterisi ve desteğiyle sahaya çıktı.

Almanya'da bir başka Türk asıllı futbolcu Emre Can ise 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA