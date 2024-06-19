18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'a geçit vermedi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda gücüne güç katmaya devam ediyor.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'a geçit vermedi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta heyecanla devam eden Balkan Şampiyonası'nda ikinci maçında da rakibini mağlup etti. Milliler, Sırbistan'ı 3-0 (28-26, 25-17, 25-15) gibi net bir skorla yenerek turnuvadaki galibiyet serisini 2'ye çıkardı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Sırbistan’ı 28-26, 25-17, 25-15'lik setlerler 3-0 yendi.

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda dün oynadığı ilk maçında da Moldova'yı 3-0 mağlup etmişti.

Şampiyonada ikide iki yapan milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.00'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Almanya, EURO 2024'te gol rekoru kırdı, son 16'ya yükselmeyi garantiledi Almanya, EURO 2024'te gol rekoru kırdı, son 16'ya yükselmeyi garantiledi
Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Paris 2024'e kota kazandı Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Paris 2024'e kota kazandı
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...
İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı