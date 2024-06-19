18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda Sırbistan'a geçit vermedi

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta heyecanla devam eden Balkan Şampiyonası'nda ikinci maçında da rakibini mağlup etti. Milliler, Sırbistan'ı 3-0 (28-26, 25-17, 25-15) gibi net bir skorla yenerek turnuvadaki galibiyet serisini 2'ye çıkardı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Sırbistan’ı 28-26, 25-17, 25-15'lik setlerler 3-0 yendi.

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda dün oynadığı ilk maçında da Moldova'yı 3-0 mağlup etmişti.

Şampiyonada ikide iki yapan milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.00'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA