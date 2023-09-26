Erdoğan'ın başdanışmanından milli voleybolculara sansür! Bacaklarını buzladı

AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik için yayınladığı mesajda oyuncuların bacaklarını sansürledi.

AKP Eskişehir milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olimpiyatlara katılmaya hak kazanan voleybolcuları tebrik ettiği mesajda, oyuncuların bacaklarını buzladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Gürcan, "Milletimizin gurur kaynağı oldunuz" diyerek iki oyuncuyu sansürledi. Gürcan’ın paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Kaynak: Gerçek Gündem