Erdoğan'ın başdanışmanından milli voleybolculara sansür! Bacaklarını buzladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Ayşen Gürcan, yaptığı paylaşımda milli voleybolcuların bacaklarını buzladı.

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Erdoğan'ın başdanışmanından milli voleybolculara sansür! Bacaklarını buzladı

AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik için yayınladığı mesajda oyuncuların bacaklarını sansürledi.

AKP Eskişehir milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olimpiyatlara katılmaya hak kazanan voleybolcuları tebrik ettiği mesajda, oyuncuların bacaklarını buzladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Gürcan, "Milletimizin gurur kaynağı oldunuz" diyerek iki oyuncuyu sansürledi. Gürcan’ın paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Erdoğan'ın başdanışmanından milli voleybolculara sansür! Bacaklarını buzladı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP A Milli Kadın Voleybol Takımı Recep Tayyip Erdoğan
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