Erdoğan'ın başdanışmanından milli voleybolculara sansür! Bacaklarını buzladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Ayşen Gürcan, yaptığı paylaşımda milli voleybolcuların bacaklarını buzladı.
AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik için yayınladığı mesajda oyuncuların bacaklarını sansürledi.
AKP Eskişehir milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olimpiyatlara katılmaya hak kazanan voleybolcuları tebrik ettiği mesajda, oyuncuların bacaklarını buzladı.
X hesabından paylaşımda bulunan Gürcan, "Milletimizin gurur kaynağı oldunuz" diyerek iki oyuncuyu sansürledi. Gürcan’ın paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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