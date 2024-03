Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye manipülasyon eleştirisi: Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ligin sondan bir önceki haftasındaki derbiye şampiyon olarak gideceklerini belirten deneyimli yönetici, "İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur. Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi arttırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı" dedi.

Timur ayrıca Fenerbahçe'nin ligden çekilmesini beklemediğini, eğer olursa kendi kararları olduğunu vurguladı.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa hakkında konuşan Timur, şu cümleleri aktardı:

"Süper Kupa'yı ister yabancı, ister robot yönetsin... Hiç sorun değil. Yabancı hakeme de baskı yapalım, evine insan gönderelim, AVM'de çevirelim.. O nasıl karar verecek? İkisini eşit ölçmeliyiz Türk hakemlerine de haksızlık etmeyelim. Türk hakemleri de 10 hafta cesur olsun. Zulüm seviyesindeki baskılara cesur insanlarla karşı koyulur. TFF, herkes bu çağrımıza cevap versin. Zulmü yapanla beraber mücadele edelim. Madem yabancı hakeme inanıyoruz, 3 tane belirleyelim. Tüm ligin röntgenini çeksin. Altına da imza atalım önceden. Kim fazla puan almış, kimin hakkı yenmiş... Hakkı yenen yarın yapılmasını ister, biz istiyoruz. Geçmiş yılları incelesinler. Bundan güzel çağrı olabilir mi? Bu kabul edilmiyorsa, 'Bize haksızlık yapılıyor' demesinler. İsmail Hoca demiş ya 'Şu kadar puan' falan... Hemen kabul edilmesi lazım. Baştan biz kabul ediyoruz. Kamuoyu da çağrıda bulunmalı. Sosyal hayatta Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar bir arada. Yakın zamanımda cenazemde herkes bir aradaydı. Benim anne tarafım Fenerbahçeli. Hayatımda en çok vakit geçirdiğim, sohbet ettiğim insanlardır. Sosyal hayatta böyle peki futbolda bizler bunu neden yapıyoruz? Kendi yapamadığımız şeylerde karşı taraf manipüle etmemiz lazım; "Bence beceriksiz değilim, asında bunlar yaptırmıyor" dememiz lazım. 'Ligden çekileceğiz çünkü hastayım' diyorsun. Gelin röntgen çekelim diyoruz ama 'Yok' diyorsan sıkıntı var!"

'TELEFON KAYITLARI, MESAJLAŞMALAR İNCELENSİN'

Fenerbahçe'ye eleştiride bulunan Erden Timur, "Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. İnsan kendine dair bir hata yapılıyorsa öz eleştiri yapar. Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Futbolda temiz eller başlamalı. diye bir çağrı yapmıştık. O dönem söylediğimiz maddelere dair TFF'ye resmî başvuruda bulunmuştuk. Toplumu rahatlatmak gerekiyor. Tekrar tekrar aynı çağrıda bulunacağım. Her şey açıklansın, her şey paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz. Telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin" açıklamasını yaptı.

'YARGITAY BUNU SİLAH SAYIYOR'

Geçtiğimiz hafta oynanan, Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı, maç içinde yoğun bir yabancı madde atımının olduğu, maç sonu ise Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı karşılaşma hakkında konuşan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar olmaması gereken bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor. Hiçbir şekilde olmamalı. Aynı şekilde, sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken, bırakalım futbolu dışarıda bile yere düşmüş insana vurulması gerek. Halil Umut Meler'e yerde vurulduğunda nasıl yankı uyandırmıştı, aynı şey. Hukukta en önemli şey eşitliktir. Kim olduğunuz, ne olduğunuz fark etmez. Bir insanın kafasına postalla bile vurduğunuzda Yargıtay bunu silah sayıyor.

'GÜLERİZ AĞLANACAK HALİMİZE GİBİ BİR DRAMA YAŞIYORUZ'

Baskıdan dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu, onları anlıyoruz. Ancak yerdeki insana koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz. Siyasilere bile baskı yapılıyor. TFF'ye seçim öncesi böyle bir baskı yapıyorlar mı? Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor! Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz! Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. ortadan konuşmak zorundayım.

'NEFSİ MÜDAFAA DA CEZA ALMAMA SEBEBİ DEĞİLDİR'

PFDK'nın sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur!"

'BİR ŞEY KONUŞULMADI'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığından ayrılması hakkında yorum yapan Timur, şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği'ne başkanımız gidiyor. Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı."

Kaynak: Gerçek Gündem