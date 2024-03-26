Emirhan Topçu'ya La Liga'dan ikinci talip

Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezon Karadeniz ekibinde büyük bir çıkış yakalayan Emirhan Topçu, özellikle LaLiga ekiplerinin radarında.

Daha önce Las Palmas'a yazılan Emirhan Topçu için İspanyol ekibinin 5 milyon euro teklif ettiği öne sürülmüştü.

EMİRHAN TOPÇU İÇİN GETAFE DE DEVREDE

AS'ta yer alan haberde Las Palmas'ın ardından Getafe'nin de Emirhan Topçu için devreye olduğu belirtildi.

Haberde Getafe'nin başarılı savunmacı için Çaykur Rizespor'a resmi teklifini yaptığı vurgulandı. Yine haberde İspanyol ekibinin Emirhan Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Bu sezon ligde 27 maça çıkan Emirhan Topçu 2414 dakika süre aldı. 23 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.