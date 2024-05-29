Erden Timur hakkında flaş iddia: Kararını verdi

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, görevinden istifa edeceği öne sürüldü.

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Erden Timur hakkında flaş iddia: Kararını verdi

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimi yapıldı ve Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un göreve devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu.

Dursun Özbek seçimden önceki gün Erden Timur'un Galatasaray'a hizmet edeceğini duyursa da Erden Timur yeni bir karar aldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre Erden Timur, yapılacak ilk yönetim toplantısında Dursun Özbek'e istifasını sunacak.

Dursun Özbek'in vereceği karara göre Erden Timur'un Galatasaray kariyeri şekillenecek.

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