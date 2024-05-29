Sakaryaspor-Bodrumspor finalinin hakemi belli oldu

30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final maçının hakemi belli oldu.

BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.