Emre Belözoğlu'ndan "Traore'den dayak yedi" iddiasına sert yanıt: Serdar Ali Çelikler'i dövme ihtimalim daha yüksek

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Bertrand Traore'den yumruk yediği iddiasına sert yanıt vererek gazeteci Serdar Ali Çelikler'e tepki gösterdi. Belözoğlu, "Bu saatten sonra Serdar Ali Çelikler'i dövme ihtimalim, Traore'den dayak yemiş olma ihtimalinden çok daha yüksektir" dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan "Traore'den dayak yedi" iddiasına sert yanıt: Serdar Ali Çelikler'i dövme ihtimalim daha yüksek

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından VOLE'de yayınlanan Son Raund programında yorumcu Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulunmuştu. Belözoğlu'ndan iddiaya çok sert cevap geldi.

"GEREKEN YANITI VERECEĞİM"

343 Digital'e konuşan Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Ben Emre Belözoğlu olarak medyanın gittiği noktadan artık tedirginlik duyuyorum. Bir yalanı duysan bile teyit ettirmek için uğraşırsın. Ama kaç seferdir aynı şeyi yapıyorlar... Bunlar mitoman, kendi yalanlarına inanıyorlar. Bu söylentinin amortisi bile yok. Bırakın kavgayı tartışma bile söz konusu değil. Benim mizacım serttir. Buna rağmen şimdiye kadar hiçbir öğrencim bana karşı sesini bile yükseltmedi... Bunu uyduran müptezele elbette gereken yanıtı vereceğim. Şunu yazın; bu saatten sonra Serdar Ali Çelikler'i dövme ihtimalim, Traore'den dayak yemiş olma ihtimalinden çok daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER NE DEMİŞTİ?

Yorumcu Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." demişti

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