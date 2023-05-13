Rusya'yla tutuklu takasında serbest kalmıştı: Yıllar sonra maça çıktı

Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury oyuncusu Brittney Griner, uzun bir aranın ardından maçta görev aldı.

Rusya'yla tutuklu takasında serbest kalmıştı: Yıllar sonra maça çıktı

Takımının Los Angeles Sparks'a 90-71 yenildiği sezon öncesi hazırlık maçında 17 dakika sahada kalan Griner, 10 sayı ve 3 ribauntluk performans gösterdi.

2021 yılından bu yana ilk kez sahaya çıkan Griner, "Sahaya yeniden çıkabileceğimi ve basketbola bu kadar kolay dönebileceğimi düşünmüyordum. Yeniden oynayabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANIP, TAKASLA ABD'YE GETİRİLMİŞTİ

Kariyerinde 8 kez WNBA All-Star'a seçilen ve ikişer kez olimpiyat ile dünya şampiyonluğu yaşayan Griner, daha önce de formasını giydiği Phoenix Mercury'de 2014 yılında WNBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Griner'in hayatı, 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi kupası kaldırdığı Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımında görev aldığı dönemde değişmişti. Geçen yıl 17 Şubat'ta, Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda gerçekleştirilen aramada, eşyalarının arasında kenevir yağı içeren elektronik sigara kutuları bulunması üzerine tutuklanan Griner, 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin hassas olduğu bir dönemde yaşanan tutuklama, uluslararası kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı. Griner, iki ülke arasındaki pazarlıklar sonucunda ABD'de tutuklu Rus silah tüccarı Viktor Bout ile yapılan takas sonucu 9 Aralık'ta ABD'ye getirilmişti.

Time dergisi tarafından 2023 yılının en etkili 100 kişisi arasına seçilen Griner, eski takımı Phoenix Mercury ile 22 Şubat'ta sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA

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