İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: 15 bina yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik salı gününden bu yana devam eden hava saldırılarında yaklaşık 15 bina yıkıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: 15 bina yıkıldı

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'deki Şifa Hastanesinde basın toplantısı düzenledi.

Maruf, "Şu ana kadar işgal güçleri 15 binayı yıktı. Toplam 51 konut tamamen yıkılırken, 49'u oturulamaz durumda olmak üzere 940 konut da hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırıların sonucunda konut sektöründeki kayıpların ilk tahminlere göre yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu aktaran Maruf, tarım sektörünün, bin tondan fazla tarım ürününün ihracatının engellenmesi, avlanmanın durdurulması ve tarım arazilerinin bombalanması sonucu 3 milyon doları aşan bir zarara uğradığını kaydetti.

Maruf, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde beş gündür sınır kapılarını kapatmaya devam ederek ihtiyaç, mal ve ilaçların girişini engellemesini ve hastaların tedavi için Batı Şeria hastanelerine gitmesine engel olmasını" kınadı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beşinci gününde devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının bugün vurduğu 4 ev daha yerle bir olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Kaynak: İHA

Pakistan’da mahkemeden Khan’ı serbest bırakma kararı Pakistan’da mahkemeden Khan’ı serbest bırakma kararı
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Kanada'da orman yangınları: Dumanlar ABD'ye ulaştı Kanada'da yangın: Dumanlar ABD'ye ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek? Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo
Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları! İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek: İşte o bürokratlar
3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor