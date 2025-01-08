Emre Belözoğlu Motosiklet Kazası Geçirdi! Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama

Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Beykoz'da motosiklet kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Belözoğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

'KORKULACAK BİR DURUM YOK'

FANATİK'ten Ethem Sündük'e konuşan Belözoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim."

Kaynak: Fanatik