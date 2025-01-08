Galatasaray Kupaya Kayıpla Başladı: Galatasaray 2-2 Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor. 21 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, serisini sürdürmek ve turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Konuk takım ise rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırma peşinde...

Zorlu geçecek mücadelede Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray: Günay, Sanchez, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Yusuf, Berkan, Kerem, Efe, Sallai, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Ba, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Figueiredo, Piatek

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 2-2 BAŞAKŞEHİR

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi

90+7' PENALTI KAÇTI | Galatasaray'da Batshuayi'nin kullandığı penaltıda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

86' Galatasaray'da Berkan'ın yerine Jakobs oyunda.

86' KIRMIZI KART | Başakşehir'de Onur Ergün ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.85' Başakşehir kalecisi Muhammed oyunu geciktirdiği için sarı kart gördü.

81' Başakşehir'de Piatek'in yerine Kenny oyunda.

79' Başahşehir'de Onur Ergün sarı kart gördü.

77' Başakşehir'de Krzysztof Piatek sarı kart gördü.

75' Başakşehir'de Figueiredo ve Crespo'nun yerine Davidson ve Onur Ergün oyunda.

74' GOL | Mertens'in Başakşehir ceza sahasına ortasında Batshuayi ön direkte kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu kale sahasında Abdülkerim kafayla ağlara gönderdi: 2-2

68' Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

64' Galatasaray'da Efe Akman'ın yerine Gabriel Sara oyunda.

57' Galatasaray'da Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz oyunda.

56' Başakşehir'de Deniz Türüç hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

53' GOL | Joao Figueiredo'nun sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına ortasında arka direkte uçarak kafayı vuran Krzysztof Piatek topu ağlara gönderdi. Başakşehir yeniden önde. 2-1

53' Galatasaray'da Michy Batshuayi hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

51' GOL | Mertens'in Başakşehir'in ceza sahasının hemen dışından, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanhcez topu kafayla ağlara gönderdi.

50' Başakşehir'de Batshuayi'ye faul yapan Lima sarı kart gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Galatasaray'da Metehan Baltacı ve Yusuf Demir oyundan çıkarken, Dries Mertens ve Yunus Akgün oyuna girdi.

2. YARI

İlk yarı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

45+2' Galatasaray'da Davinson Sanchez sarı kart gördü.

45' Hakem ilk yarının sonuna en az 3 dakika ekledi.

38' Kemen'in Galatasaray ceza yayından sert şutunu Günay çeldi. Boşta kalan topu takip eden Piatek penaltı noktası üzerinden bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Günay ayağa kalkarak bu vuruşta da gole izin vermedi.

35' GOL | Lima'nın sol kanattan arka direğe ortasında Deniz Türüç kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Başakşehir 1-0 öne geçti.

31' Başakşehir ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu'nun sağ köşeye yerden şutunda kaleci Muhammed uzandı ve topu çeldi.

24' Yusuf Demir'in Başakşehir ceza sahası sağ çaprazında sol ayağıyla uzak köşeye şutunda top az farkal auta gitti.

21' Kerem Demirbay'ın Başakşehir ceza sahası dışından şutundan kaleci Muhammed top çeldi. Dönen top kale sahasındaki Batshuayi'nin ayaklarına çarptı ancak yerdeki kaleci Muhammed'in üstüne geldi.

1' Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı...