Eyüpspor, Boluspor'u Tek Golle Geçti

Türkiye Kupası C Grubu’nda Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 1’inci Lig ekiplerinden Boluspor’la karşı karşıya geldi. Saat 15.30’da başlayan karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetirken Hakan Yemişken ve Oğuzhan Yazır yan hakem olarak görev aldı.

Genel olarak orta saha mücadelesinde şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

GOL İKİNCİ YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında rakip sahada özellikle Ahmed Kutucu ve 62’nci dakikada Emre Mor’un yerine oyuna giren Thiam ikilisiyle etkili olmaya çalışan ev sahibi ekip 70’inci dakikada aradığı golü buldu. Ceza sahası içerisinde kafa paslarıyla Ahmed Kutucu’yu topla buluşturmayı başaran Eyüpspor, Ahmed’in kafa vuruşu ile golü bularak 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında her iki takımın da gol bulma çabaları sonuç vermeyince, karşılaşma ev sahibi Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: DHA