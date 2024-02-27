Elazığ'da 3 günlük izin!
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığspor, grubun 22. Haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek. Bu kapsamda Elazığspor'da teknik heyetin raporuyla futbolculara 3 günlük izin verildi.
TFF 3. Lig 2. Grup’un 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediyespor’la 2-2 berabere kalan Elazığspor, grubun 22. Haftasını fikstür gereği bay olarak geçecek.
Bu kapsamda Bordo-Beyazlılarda teknik heyetin raporuyla futbolculara 3 günlük izin verildi.
PERŞEMBE GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAKLAR
Pazar günü oynanan Silifke Belediyespor maçı sonrası izne ayrılan futbolcular, perşembe günü yeniden kulüp tesislerinde toplanarak 23. haftada evinde oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta topladığı 36 puanla 5. sırada yer alırken, puan cetveli şöyle:
Kaynak: Gerçek Gündem