Galatasaray'a yeni sponsor

Bilyoner, Galatasaray ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Bugün RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreniyle Bilyoner, Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol sponsoru oldu.

Galatasaray'a yeni sponsor

Bilyoner ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki yeni iş birliği anlaşması RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu. Eylül 2023’te yapılan anlaşmayla Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı’nın da hem şort hem bahis sponsoru olan Bilyoner, yeni dönemde Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol sponsoru da oldu. Bu iş birliğinin hem bu sezonu hem de 2024-2025 sezonunu kapsayacağı bildirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu’nun katılımıyla düzenlenen imza töreninde, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Emin Hitay, Galatasaray Futbol Takımı’nın forma sol kol sponsoru oldukları için gurur duyduklarını söyleyerek sözlerine başladı.

Emin Hitay, “Bilyoner olarak Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı’nın ise hem şort hem de bahis sponsoru olmuştuk. Galatasaray’ın sol kolunda yer alarak imzaladığımız bu yeni anlaşma, spora olan inancımızın ve yatırımlarımızın somut bir göstergesidir. Bu iş birliği ile hem Galatasaray’ın başarısına hem spor ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kulüplerin, liglerin, federasyonların ve sporcuların yanında olmayı sürdüreceğiz. Spordan kazandığımız ile yine spora yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek Galatasaray'ın mücadelesini milli mücadele dönemiyle eş tuttuDursun Özbek Galatasaray'ın mücadelesini milli mücadele dönemiyle eş tuttuSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray
Öfkeli insanlar bu kan grubundan çıkıyor! Çevreleri onları çok etkiliyor Öfkeli insanlar bu kan grubundan çıkıyor! Çevreleri onları çok etkiliyor
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Sirkeyi kesinlikle uzak tutmalısınız... Sirkenin kullanılmaması gereken 5 yer Sirkeyi kesinlikle uzak tutmalısınız... Sirkenin kullanılmaması gereken 5 yer
Dursun Özbek Galatasaray'ın mücadelesini milli mücadele dönemiyle eş tuttu Dursun Özbek Galatasaray'ın mücadelesini milli mücadele dönemiyle eş tuttu
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı