Galatasaray'a yeni sponsor

Bilyoner ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki yeni iş birliği anlaşması RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu. Eylül 2023’te yapılan anlaşmayla Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı’nın da hem şort hem bahis sponsoru olan Bilyoner, yeni dönemde Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sol kol sponsoru da oldu. Bu iş birliğinin hem bu sezonu hem de 2024-2025 sezonunu kapsayacağı bildirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ve Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu’nun katılımıyla düzenlenen imza töreninde, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Emin Hitay, Galatasaray Futbol Takımı’nın forma sol kol sponsoru oldukları için gurur duyduklarını söyleyerek sözlerine başladı.

Emin Hitay, “Bilyoner olarak Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru, Galatasaray Basketbol Takımı’nın ise hem şort hem de bahis sponsoru olmuştuk. Galatasaray’ın sol kolunda yer alarak imzaladığımız bu yeni anlaşma, spora olan inancımızın ve yatırımlarımızın somut bir göstergesidir. Bu iş birliği ile hem Galatasaray’ın başarısına hem spor ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Kulüplerin, liglerin, federasyonların ve sporcuların yanında olmayı sürdüreceğiz. Spordan kazandığımız ile yine spora yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA