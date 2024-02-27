Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

Bu akşam Eryaman Stadyumu’nda 20.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Müsabakada, VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR’da ise Alper Çetin ve Candaş Elbil görev yapacak.

Kaynak: İHA

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