42 yaşında, Altay’ın en skorer oyuncusu

Altay’da bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol üreten 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç, siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

42 yaşında, Altay’ın en skorer oyuncusu

Trendyol 1. Lig’de bu sezon mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay, borçlarından dolayı oyuncularının maaşlarını ödeyemediği için ara transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlı ekibe bu süreçte veda eden oyuncular arasında 5 gollü Marco Paixao, 2’şer gollü Zeki Yıldırım, Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk yer alınca, Altay’da gol katkısı veren sadece Eren Erdoğan ve Murat Uluç kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, rakip kalelere sadece 1 gol kaydederken, 42 yaşındaki golcü oyuncu Murat Uluç ise kupada 3, ligde ise 1 gol üreterek toplamda 4 gollük bir katkı vermiş oldu. Aktif kadroda bu iki oyuncu dışında başka skor üreten oyuncu olmayınca

42 yaşındaki Murat Uluç, Altay’ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkıp sadece 181 dakika süre alan tecrübeli golcü Murat Uluç’un bundan sonraki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor. Oyuncunun da yaşına rağmen antrenmanlarda bireysel çalışmalara ağırlık verdiği öğrenildi.

Öte yandan 1 Mart Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek olan Altay, rakibini hatasız geçerek ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Kaynak: İHA

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