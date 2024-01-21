Eczacıbaşı'ndan Tijana Boskovic kararı

Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, yıldız oyuncusu Tijana Boskovic ile bir yıl daha devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Eczacıbaşı'ndan Tijana Boskovic kararı

Eczacıbaşı Dynavit, 9 sezondur turuncu-beyazlı formayı giyen Sırp voleybolcu Tijana Boskovic'in gelecek sezon takımda olacağını açıkladı.

Turuncu-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlk günkü hırsla, yeni hedefler için. Dünya şampiyonu, MVP, lider; 9 yıl boyunca turuncu-beyaz renklere gönül veren efsane kaptanımız, gelecek sezon da evinde yoluna devam ediyor" denildi.

2023 yılında Eczacıbaşı Dynavit formasıyla FIVB Dünya Kulüpler şampiyonluğu yaşayan ve kulübün bir sembolü haline gelen Tijana Boskovic, turuncu-beyazlı formanın başarıları için gelecek sezon da ter dökmeye devam edecek.

TAKIM KAPTANI

26 yaşındaki voleybolcu, 2010-2011 sezonunda, ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başladı.

2015-2016 sezonundan itibaren Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kadrosunda yer alan Tijana, 2020-2021 sezonunda libero Simge Aköz’le birlikte takımın kaptanlık görevini de üstleniyor.

Kaynak: İHA

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Eczacıbaşı Voleybol Tijana Boskovic
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