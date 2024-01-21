Dev maçın VAR hakemi açıklandı

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakeminin Özgür Yankaya olduğu duyuruldu.

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Dev maçın VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 19.00’da Trabzon’da karşılaşacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR’da Alper Çetin ve Serkan Olguncan eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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