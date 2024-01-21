Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe ile Samsunspor maçının VAR hakeminin Onur Özütoprak olduğu açıklandı.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edecek.

Mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Kaynak: İHA

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